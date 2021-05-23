Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов

Роттердам, 23 мая. Представительница Молдавии Наталья Гордиенко получила от России на Евровидении высшую оценку — 12 баллов. Об этом стало известно во время подведения итогов конкурса.

Гордиенко является протеже Филиппа Киркорова. Король российской эстрады ранее призывал россиян голосовать за свою подопечную.

Наталья Гордиенко прославилась на Евровидении, взяв самую длинную ноту в истории европейского песенного конкурса. Она длилась 17 секунд.

К выступлению в Роттердаме участницу от Молдавии готовил Киркоров. Российский певец написал музыку к конкурсной композиции Sugar в соавторстве с Димитрисом Контопулосом. Автором стихов выступил Михаил Гуцериев.