Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место

Роттердам, 23 мая. Представляющая Россию певица Манижа заняла 9 место на международном конкурсе «Евровидение».

Финал 65-го Евровидения-2021 прошел в субботу вечером на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступила под пятым номером с песней Russian Woman («Русская женщина»), в которой были куплеты на русском.

Всего российская певица набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов голосования жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. Первое место в конкурсе заняла итальянская группа Måneskin.