Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения

Роттердам, 23 мая. Представитель Великобритании на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2021 году James Newman получил ноль баллов в финале.

Во время голосования от стран британский исполнитель не набрал ни балла. Также он не получил баллов на голосовании телезрителей. Всего в финале выступали 26 участников. Голосование проходило в два этапа, суммировались баллы жири и зрителей.

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