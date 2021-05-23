Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице

Берлин, 23 мая. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что на складе во Врбетице хранилось старое оружие «не для продажи».

Оружие, которое организация хранила на складах, взорвавшихся в 2014 году, осталось со времен Варшавского договора, приобретенные в Чешской Республике. При этом склады арендовали и другие компании аналогичной направленности, отметил болгарин.

«Мы нуждались в них в нашем производстве», — сообщил торговец о происхождении боеприпасов на складе.

Гебрев отметил, что не был в курсе теории об участии в организации взрывов российских спецслужб. По его словам, он узнал об этой гипотезе, когда о ней начали сообщать в СМИ. Власти Чехии впервые заговорили об этом в апреле, использовав обвинение как предлог для высылки из страны российских дипломатов.

Россия в ответ выслала чешских дипломатов, а также включила Чехию в список недружественных стран. Недавно лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить в список также Грузию, Украину и Польшу.