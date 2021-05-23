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02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
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Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
01:14
Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
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Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице

Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
pixabay.com

Берлин, 23 мая. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что на складе во Врбетице хранилось старое оружие «не для продажи».

Оружие, которое организация хранила на складах, взорвавшихся в 2014 году, осталось со времен Варшавского договора, приобретенные в Чешской Республике. При этом склады арендовали и другие компании аналогичной направленности, отметил болгарин.

«Мы нуждались в них в нашем производстве», — сообщил торговец о происхождении боеприпасов на складе.

Гебрев отметил, что не был в курсе теории об участии в организации взрывов российских спецслужб. По его словам, он узнал об этой гипотезе, когда о ней начали сообщать в СМИ. Власти Чехии впервые заговорили об этом в апреле, использовав обвинение как предлог для высылки из страны российских дипломатов.

Россия в ответ выслала чешских дипломатов, а также включила Чехию в список недружественных стран. Недавно лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить в список также Грузию, Украину и Польшу.

оружие чехия склад
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