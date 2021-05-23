Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется

Москва, 23 мая. Названы признаки банка, который совсем скоро прекратит свою деятельность.

Первым признаком того, что банк вот-вот закроется, является предписание от Центробанка, а также очень высокие процентные ставки по вкладам и счетам, потеря хороших позиций в кредитном рейтинге. Об этом ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева рассказала агентству «Прайм».

На сайте Центробанка РФ можно найти данные о нарушающих правила банках. Самое худшее положение у тех банков, на которые был наложен мораторий или временная администрация.

«Конечно, предписания выдаются не только банкам на грани банкротства, но это важный повод проверить финансовые показатели банка — стоимость активов, получен ли убыток по итогам финансового года», — заявила Михеева.

Необходимо следить за положением банка в кредитном рейтинге. Если его позиции падают, значит, его финансовые показатели ухудшаются. Эти показатели можно найти на сайте Банка России в разделе «Справочник по кредитным организациям». О рейтинге банка можно узнать из новостей или рейтингового агентства.

Ранее Центробанк РФ открыл сбор заявок инвесторов на участие в покупке «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.