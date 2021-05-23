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Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
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Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
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Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
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Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
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01:08
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Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
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Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
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Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ

Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 23 мая. Во время московского образовательного форума предприниматель Илон Маск заявил, что может открыть завод Tesla в России. Жители Великобритании отнеслись к этому решению позитивно.

Американец обратился к участникам мероприятия через видеосвязь. Он считает, что компания Tesla близка к тому, чтобы установить присутствие в РФ. Со временем заводы автопроизводителя могут появиться и в других странах, включая Казахстан. Британские читатели высказали свое мнение относительно этой идее. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Разумные люди будут инвестировать средства в России, а остальные будут отправлять деньги Украине, где после принятия предложенного Джо Байденом рецепта процветания людям стало нечего есть», — написал CnyTHuk.

Пользователь Thefourisles считает, что теперь, когда президент США Джо Байден получил свой пост, многие «здравомыслящие компании» покинут Штаты. Ему жаль американцев, поскольку их страна вряд ли «протянет» еще четыре года. По его мнению, демократы приведут государство к краху.

«Соединенные Штаты не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда», — отметил Despicableoldlady.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что автомобили Tesla будут не слишком популярны в России, поскольку будут слишком дорого стоить.

Илон Маск tesla соцсети мнение
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