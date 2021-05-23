Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ

Лондон, 23 мая. Во время московского образовательного форума предприниматель Илон Маск заявил, что может открыть завод Tesla в России. Жители Великобритании отнеслись к этому решению позитивно.

Американец обратился к участникам мероприятия через видеосвязь. Он считает, что компания Tesla близка к тому, чтобы установить присутствие в РФ. Со временем заводы автопроизводителя могут появиться и в других странах, включая Казахстан. Британские читатели высказали свое мнение относительно этой идее. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Разумные люди будут инвестировать средства в России, а остальные будут отправлять деньги Украине, где после принятия предложенного Джо Байденом рецепта процветания людям стало нечего есть», — написал CnyTHuk.

Пользователь Thefourisles считает, что теперь, когда президент США Джо Байден получил свой пост, многие «здравомыслящие компании» покинут Штаты. Ему жаль американцев, поскольку их страна вряд ли «протянет» еще четыре года. По его мнению, демократы приведут государство к краху.

«Соединенные Штаты не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда», — отметил Despicableoldlady.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что автомобили Tesla будут не слишком популярны в России, поскольку будут слишком дорого стоить.