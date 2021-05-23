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02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
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Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
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Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
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Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
Федеральное агентство новостей  /  Вита Алексеева

Москва, 23 мая. Кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин заявил, что пока рано говорить о пандемии птичьего гриппа, но требуются исследования и мониторинг ситуации.

По словам специалиста, есть вероятность того, что вирус мутирует и в «дальнейших видоизменениях» начнет передаваться от человека к человеку.

«Но здесь сложно сказать, пока таких инцидентов, насколько мне известно, не было. Надо отслеживать ситуацию», — сообщил сайту 360tv.ru Рахманин.

Птичий грипп в последнее время опять начинает о себе напоминать. Какими могут быть последствия этого для человечества — неизвестно, считает Рахманин. Ученый уточнил, что новые вспышки заболевания, вероятно, можно будет остановить, если все меры профилактики будут соблюдены.

Ранее исследователи из Китая заявили, что в мире может появиться новая пандемия. Первая новая мутация гриппа была зафиксирована у утки в Китае 11 лет назад. Вспышки наблюдались в Японии и Южной Корее у домашних и диких птиц к 2014 году. Вирус выявили у птиц в Индии, России, США и Монголии к 2016 году. В прошлом году вспышки заболевания были замечены уже в 46 государствах.

птичий грипп пандемия заболевания
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