Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

Москва, 23 мая. Кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин заявил, что пока рано говорить о пандемии птичьего гриппа, но требуются исследования и мониторинг ситуации.

По словам специалиста, есть вероятность того, что вирус мутирует и в «дальнейших видоизменениях» начнет передаваться от человека к человеку.

«Но здесь сложно сказать, пока таких инцидентов, насколько мне известно, не было. Надо отслеживать ситуацию», — сообщил сайту 360tv.ru Рахманин.

Птичий грипп в последнее время опять начинает о себе напоминать. Какими могут быть последствия этого для человечества — неизвестно, считает Рахманин. Ученый уточнил, что новые вспышки заболевания, вероятно, можно будет остановить, если все меры профилактики будут соблюдены.

Ранее исследователи из Китая заявили, что в мире может появиться новая пандемия. Первая новая мутация гриппа была зафиксирована у утки в Китае 11 лет назад. Вспышки наблюдались в Японии и Южной Корее у домашних и диких птиц к 2014 году. Вирус выявили у птиц в Индии, России, США и Монголии к 2016 году. В прошлом году вспышки заболевания были замечены уже в 46 государствах.