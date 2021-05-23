Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России

Москва, 23 мая. В России недостаточно высококвалифицированных специалистов для создания и развития системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил кандидат технических наук Рамиль Кулеев.

Руководитель центра искусственного интеллекта университета Иннополис в ходе марафона «Новое знание» напомнил, что для создания системы ИИ требуются программисты.

«Потому что пока все-таки это не технологии, будем говорить, для домохозяек, здесь нужны эксперты. Если брать Россию, то высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта ежегодно выпускается порядка двух тысяч всего лишь», — цитирует Кулеева ТАСС.

Он уточнил, что в России ежегодно выпускается несколько десятков специалистов по ИИ среднего уровня. Но для решения задач, поставленных перед отраслью, этого недостаточно.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом стартовало в России. По его словам, в создании и производстве роботов достигнут серьезный прогресс, благодаря которому начались их поставки в войска.