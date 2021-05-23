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23 мая 02:14
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новостей
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
01:14
Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
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Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России

Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
pixabay.com

Москва, 23 мая. В России недостаточно высококвалифицированных специалистов для создания и развития системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил кандидат технических наук Рамиль Кулеев.

Руководитель центра искусственного интеллекта университета Иннополис в ходе марафона «Новое знание» напомнил, что для создания системы ИИ требуются программисты.

«Потому что пока все-таки это не технологии, будем говорить, для домохозяек, здесь нужны эксперты. Если брать Россию, то высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта ежегодно выпускается порядка двух тысяч всего лишь», — цитирует Кулеева ТАСС.

Он уточнил, что в России ежегодно выпускается несколько десятков специалистов по ИИ среднего уровня. Но для решения задач, поставленных перед отраслью, этого недостаточно.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом стартовало в России. По его словам, в создании и производстве роботов достигнут серьезный прогресс, благодаря которому начались их поставки в войска.

россия ии искусственный интеллект
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