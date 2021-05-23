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23 мая 02:14
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02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
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Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
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Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
01:14
Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
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Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
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Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде

Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 мая. Ситуация вокруг вышиванки президента Украины Владимира Зеленского показала, что украинское общество инфицировано нетерпимостью. Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев.

Вокруг вышиванки президента Украины Владимира Зеленского разгорелся скандал. Украинцы раскритиковали его из-за «неправильного» разреза, что говорит о том, что скоро подобные вещи будут изучаться под увеличительным стеклом. Искать «зраду» будут везде. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Проблема нашего общества в том, что оно инфицировано вирусом ненависти и нетерпимости настолько, что уже наблюдается некая сегрегация», — написал автор издания Главред.

Он пояснил, что в этом случае идет фактически «племенное» разделение на «чужих» и «своих». Поэтому те люди, которые раскритиковали вышиванку Зеленского, подливают масло в огонь ненависти и разделения Украины.

«Проблема не в том, посередине или сбоку разрез на вышиванке — важен сам факт того, что общество с помощью политических и информационных технологий делит своих членов на «своих» и на «чужих». Это очень плохо для Украины», — подчеркнул Золотарев.

Он вспомнил, что на протяжении 30 лет независимости Украины менялись президенты и их программы. Однако власти всегда стремились лишь разбогатеть. При этом обычные граждане вынуждены выживать. Чтобы население «не взбрыкнуло», ему все время подкидывают поводы для ненависти к «чужим», «сепарам», «москалям» и т. д.

«Несмотря на то, что в 2019 году казалось, что градус этого напряжения в обществе спадет, проблема осталась. И история с вышиванкой президента свидетельствует о том, что болезнь нашего общества ушла глубоко, и все довольно серьезно», — подытожил политолог.

Ранее читатели портала «Гуанча» высмеяли президента Украины за поражение в попытке остановить строительство российского газопровода.

украина зеленский вышиванка андрей золотарев
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