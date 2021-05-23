Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде

Киев, 23 мая. Ситуация вокруг вышиванки президента Украины Владимира Зеленского показала, что украинское общество инфицировано нетерпимостью. Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев.

Вокруг вышиванки президента Украины Владимира Зеленского разгорелся скандал. Украинцы раскритиковали его из-за «неправильного» разреза, что говорит о том, что скоро подобные вещи будут изучаться под увеличительным стеклом. Искать «зраду» будут везде. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Проблема нашего общества в том, что оно инфицировано вирусом ненависти и нетерпимости настолько, что уже наблюдается некая сегрегация», — написал автор издания Главред.

Он пояснил, что в этом случае идет фактически «племенное» разделение на «чужих» и «своих». Поэтому те люди, которые раскритиковали вышиванку Зеленского, подливают масло в огонь ненависти и разделения Украины.

«Проблема не в том, посередине или сбоку разрез на вышиванке — важен сам факт того, что общество с помощью политических и информационных технологий делит своих членов на «своих» и на «чужих». Это очень плохо для Украины», — подчеркнул Золотарев.

Он вспомнил, что на протяжении 30 лет независимости Украины менялись президенты и их программы. Однако власти всегда стремились лишь разбогатеть. При этом обычные граждане вынуждены выживать. Чтобы население «не взбрыкнуло», ему все время подкидывают поводы для ненависти к «чужим», «сепарам», «москалям» и т. д.

«Несмотря на то, что в 2019 году казалось, что градус этого напряжения в обществе спадет, проблема осталась. И история с вышиванкой президента свидетельствует о том, что болезнь нашего общества ушла глубоко, и все довольно серьезно», — подытожил политолог.

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