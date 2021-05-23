Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США

Вашингтон, 23 мая. Мировые опросы показывают, что не все страны ценят «демократию», которую несет США. Развитые государства отрицательно относятся к политике Белого дома, бедные — положительно.

Каждый год фонд Eurasia Group проводит глубокие исследования на предмет того, как мир оценивает внешнюю политику Соединенных Штатов. Последний опрос проводили эксперты Кэролайн Грей и Марк Ханн. Проходил он в период, когда коронавирусная пандемия меняла уклад американских граждан и бизнес-рынок. Респондентами выступили жители более десяти государств. Об этом сообщает ИноСМИ.

Резко негативно к США относятся русские и китайцы, особенно с точки зрения политики Вашингтона в сторону Москвы и Пекина. Только 39% респондентов из КНР положительно оценили геополитические действия Белого дома в 2020 году. В РФ 55% опрошенных считают, что Штаты ухудшают мировую ситуацию в области безопасности.

Что интересно, более негативно ответили немцы. Между ФРГ и США особые отношения. Все крупные военные базы Штатов с 10 тыс. солдатами расположены на территории Германии. Однако лишь 18% немцев положительно оценили влияние Белого дома в Европе.

«Люди в Германии более, чем в любой другой опрошенной стране, отрицательно относятся к американским идеям демократии и к США в целом»», — говорят авторы исследования.

Есть государства, которые ценят внешнюю политику Вашингтона. Среди таковых 77% индийцев, 66% — жителей Нигерии, 70% — бразильцев. То есть, крупные (с точки зрения политического влияния) страны критикуют США, в то время менее развитые, наоборот, положительно отзываются о «демократии».

Ранее подполковник ВВС США в отставке Роберт Хилл опубликовал статью, в которой отметил превосходство ядерных сил России.