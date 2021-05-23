Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго

Киншаса, 23 мая. Вулкана Ньирагонго проснулся на востоке Демократической Республики Конго. Об этом рассказал вулканолог Дарио Тедеско.

Высокие фонтаны лавы начали извергаться из проснувшегося вулкана. По словам вулканолога, жители города Гома могут пострадать от начавшегося извержения. В близлежащем к вулкану городу проживает 1,5 млн человек. Сейчас местные жители покидают свои дома. Об этом информирует агентство Reuters.

Исландская семья, на чьей территории фермы активизировался вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок земли на продажу. Покупкой уже заинтересовались несколько человек. Активизировавшийся вулкан может стать местной туристической достопримечательностью.