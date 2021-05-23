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23 мая 00:44
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новостей
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
23:54
Политика
Украинский экс-министр призвал не возлагать надежд на «Крымскую платформу»
23:46
Общество
Более 607 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
23:46
Политика
NI: Киев забил тревогу после встречи Лаврова и Блинкена
23:45
Общество
Пульмонолог объяснил, откуда у детей появляется аллергия
23:29
Общество
Британский культурологи обвинили Уильяма Шекспира в расизме
23:28
Общество
Manizha рассказал о гордости петь на Евровидении на русском языке
23:22
Спорт
Покрас Лампас примет участие в оформлении Петербурга к Евро-2020
23:12
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
Манижа выступила с более сумасшедшим номером в финале Евровидения
22:40
Общество
Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
22:20
Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
22:13
Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
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Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго

Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
flickr.com  /  @amanderson2

Киншаса, 23 мая. Вулкана Ньирагонго проснулся на востоке Демократической Республики Конго. Об этом рассказал вулканолог Дарио Тедеско.

Высокие фонтаны лавы начали извергаться из проснувшегося вулкана. По словам вулканолога, жители города Гома могут пострадать от начавшегося извержения. В близлежащем к вулкану городу проживает 1,5 млн человек. Сейчас местные жители покидают свои дома. Об этом информирует агентство Reuters.

Исландская семья, на чьей территории фермы активизировался вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок земли на продажу. Покупкой уже заинтересовались несколько человек. Активизировавшийся вулкан может стать местной туристической достопримечательностью.

чп вулкан конго
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