Зрители начали выбирать победителя Евровидения

Роттердам, 23 мая. Выступление всех 26 участников международного музыкального конкурса "Евровидение" подошло к концу. Сейчас началось голосование зрителей.

Представительница России певица Манижа выступала пятой. Она исполнила песню "Русская женщина". Финал конкурса проходит на арене Ahoy в Роттердаме.

Выступление участницы от России высоко оценили иностранные зрители. Номер российской исполнительницы занимает лидирующие позиции на YouTube-канале Eurovision Song Contest. Пользователи Сети отметили энергичность и своеобразность выступления Манижи.