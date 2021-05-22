Украинский экс-министр призвал не возлагать надежд на «Крымскую платформу»

Киев, 22 мая. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что больших надежд на инициативу «Крымская платформа» возлагать не стоит.

Экс-министр задался вопросом: есть ли смысл в платформе без участия России, которая «полностью контролирует Крым». Суслов уверен, что лидеры крупных стран вряд ли примут участие в саммите. Он напомнил, что США будут представлены дипломатом Викторией Нуланд, а президентом Джо Байденом. Приехать на «Крымскую платформу» могут лидеры Литвы, Эстонии, Латвии или Польши, считает бывший министр.

«Однако это — максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма», — цитирует Суслова РИА Новости.

Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма на «Крымской платформе». Украина предложила присоединиться к саммиту ряду стран, включая США, государства Европейского союза, Великобританию, Турцию и Канаде.

Ранее участие США в «Крымской платформе» подтвердил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, сообщает «Парламентская газета». Учредительное заседание в рамках саммита запланировано в Киеве на 23 августа.