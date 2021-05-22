Более 607 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Москва, 22 мая. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в мире 165,77 миллиона, за последние сутки показатель увеличился более чем на 607 тысяч.

Количество новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки оказалось почти на 13 тысяч меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Число летальных исходов выросло более чем на 12,4 тысяч до 3,43 миллиона.

Статистика ВОЗ учитывает исключительно предоставляемые государствами официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших.

Ранее Правительство России одобрило проект, который определяет источники финансирования вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает RT. В кабмине считают, что инициатива поможет решить вопрос финансового обеспечения массовой вакцинации и контроль за эпидемическим процессом в стране.