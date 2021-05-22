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23 мая 00:43
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новостей
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
23:54
Политика
Украинский экс-министр призвал не возлагать надежд на «Крымскую платформу»
23:46
Общество
Более 607 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
23:46
Политика
NI: Киев забил тревогу после встречи Лаврова и Блинкена
23:45
Общество
Пульмонолог объяснил, откуда у детей появляется аллергия
23:29
Общество
Британский культурологи обвинили Уильяма Шекспира в расизме
23:28
Общество
Manizha рассказал о гордости петь на Евровидении на русском языке
23:22
Спорт
Покрас Лампас примет участие в оформлении Петербурга к Евро-2020
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Шоу-бизнес
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22:40
Общество
Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
22:20
Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
22:13
Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
21:55
Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
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NI: Киев забил тревогу после встречи Лаврова и Блинкена

Политика
NI: Киев забил тревогу после встречи Лаврова и Блинкена
Prt Scr instagram.com  /  euronews (en español)

Киев, 22 мая. Американские политические аналитики заявили, что встреча главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике стала кошмаром для Киева.

По итогам встречи, представители государств осторожно заявили о готовности дальше вести диалог о спорных темах, которые возникают между государствами. Однако украинские эксперты и политики поняли это соглашение совершенно по-другому. «ПолитРоссия» перевел статью The National Interest (NI).

«Украинский политик Максим Бужанский сравнил встречу Лаврова и Блинкена со знаменитым «Соглашением о процентах», в котором британский премьер-министр Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин разделили Восточную Европу на несколько сфер влияния», — отметили авторы издания.

В Киеве забили тревогу из-за сообщений о том, что Белый дом хочет снять санкции с оператора «Северного потока — 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал запуск «СП-2» поражением американской дипломатии. Улучшение российско-американских отношений является настоящим кошмаром для Киева, так как перспективы Запада по широкомасштабному сопротивлению РФ окажутся под угрозой.

Ранее Лавров раскрыл детали своего разговора с госсекретарем США. Лавров назвал переговоры достаточно откровенными, передает RT.

Лавров также заявил о готовности РФ дружить с Западом с чувством собственного достоинства. С соответствующим заявлением министр иностранных дел выступил на всероссийском марафоне «Новое знание».

украина лавров блинкен
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