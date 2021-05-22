NI: Киев забил тревогу после встречи Лаврова и Блинкена

Киев, 22 мая. Американские политические аналитики заявили, что встреча главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике стала кошмаром для Киева.

По итогам встречи, представители государств осторожно заявили о готовности дальше вести диалог о спорных темах, которые возникают между государствами. Однако украинские эксперты и политики поняли это соглашение совершенно по-другому. «ПолитРоссия» перевел статью The National Interest (NI).

«Украинский политик Максим Бужанский сравнил встречу Лаврова и Блинкена со знаменитым «Соглашением о процентах», в котором британский премьер-министр Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин разделили Восточную Европу на несколько сфер влияния», — отметили авторы издания.

В Киеве забили тревогу из-за сообщений о том, что Белый дом хочет снять санкции с оператора «Северного потока — 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал запуск «СП-2» поражением американской дипломатии. Улучшение российско-американских отношений является настоящим кошмаром для Киева, так как перспективы Запада по широкомасштабному сопротивлению РФ окажутся под угрозой.

Ранее Лавров раскрыл детали своего разговора с госсекретарем США. Лавров назвал переговоры достаточно откровенными, передает RT.

Лавров также заявил о готовности РФ дружить с Западом с чувством собственного достоинства. С соответствующим заявлением министр иностранных дел выступил на всероссийском марафоне «Новое знание».