Пульмонолог объяснил, откуда у детей появляется аллергия

Москва, 22 мая. Аллергия может передаваться по наследству. Ее появлению также способствуют неблагоприятные условия в первые годы жизни.

Это касается и сезонные и постоянные аллергии. Питание является очень важным моментом в младенчестве. Предрасположенность к аллергии может появиться даже если мать и отец курят в квартире. Об этом рассказал главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский радиостанции «Говорит Москва».

«Неряшливость в питании, из-за которой страдает кишечник младенца, это тоже опасность для развития аллергии. Дальше как: мать или отец страдают от аллергии на кошек, ребенку покупают собаку или кошку, в результате чего у него развивается аллергия», — сказал он.

Генетический шанс передачи аллергии, если ею страдает один ребенок, составляет 40–50%. Если же аллергией страдают оба родителя, то шанс передачи 70–75%.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок назвал «летние» болезни. По словам Болибока, «летними» болезнями являются аллергия на укусы мошек, комаров, пчел и пыльцу растений, передает RT.

Аллергия — это не заболевание, а симптом, об этом ФАН рассказал ранее доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов. А также он объяснил, как спастись от аллергии без лекарств.