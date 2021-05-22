Британский культурологи обвинили Уильяма Шекспира в расизме

Лондон, 22 мая. Британские культурологи, которые принимали участие в семинаре в лондонском театре «Глобус» утверждают, что пьесы Уильяма Шекспира «спорные».

Культурологи обвинили Шекспира в расизме из-за произведений, в которых связывается белизна кожи с красотой. Данную информацию передает Daily Telegraph.

Писатель также часто сталкивал «светлое» с «темным», отдавая предпочтение первому. Кроме того, поэт использовал формулировки, считающиеся сегодня расистскими.

Эксперты призвали театры использовать больше темнокожих актеров в постановках Шекспира и не использовать неоднозначные слова поэта.

Ранее RT сообщал, что сборная России по футболу прибыла в австрийский Нойштифт для подготовки к Евро-2020. Сборы в этом городе пройдут в период с 22 по 31 мая. На чемпионате Европы российским футболистам предстоит встретиться в группе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.