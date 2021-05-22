Manizha рассказал о гордости петь на Евровидении на русском языке

Роттердам, 22 мая. Представляющая Россию на Евровидении Manizha (Манижа Сангин) в эфире Первого канала заявила, что гордится выступать с песней на русском языке на международном конкурсе.

По словам певицы, она рада дискуссии развернувшейся вокруг выступления. Manizha призналась, что не испытывала таких эмоций никогда в жизни.

«Это нельзя назвать просто волнение. Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной. Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии», — заявила певица.

Ее мама подчеркнула, что горда дочерью и тем, что исполнены ее мечты о большой сцене.

Ранее о фаворитах песенного конкурса рассказала телеведущая Яна Чурикова, сообщает RT. По ее мнению, тройкой лидеров могут стать Италия, Франция и Мальта. Участники от первых двух стран попали в финал автоматически, не выступав в полуфиналах, это значит, что музыкальный материал у них сам по себе довольно качественный, считает Чурикова.