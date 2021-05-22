Покрас Лампас примет участие в оформлении Петербурга к Евро-2020

Санкт-Петербург, 22 мая. Глава оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что художник Покрас Лампас примет участие в оформлении Санкт-Петербурга к Евро-2020.

Сорокин рассказал, что планируется сотрудничество с художником. Покрас Лампас должен будет заниматься оформлением.

«Мы организуем сотрудничество с Покрасом Лампасом — его руками будет делаться оформление. Создали интерактивные экскурсии по Петербургу, которые ведут яркие деятели искусств, в том числе и Валерий Гергиев», — передает слова Сорокина РИА Новости.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет против команд Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Италии привилось больше 30 миллионов человек против COVID-19. Полный курс прививок прошло 9 856 159 итальянцев. Этот показатель составляет 16,53% населения страны.