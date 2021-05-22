Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 00:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
23:54
Политика
Украинский экс-министр призвал не возлагать надежд на «Крымскую платформу»
23:46
Общество
Более 607 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
23:46
Политика
NI: Киев забил тревогу после встречи Лаврова и Блинкена
23:45
Общество
Пульмонолог объяснил, откуда у детей появляется аллергия
23:29
Общество
Британский культурологи обвинили Уильяма Шекспира в расизме
23:28
Общество
Manizha рассказал о гордости петь на Евровидении на русском языке
23:22
Спорт
Покрас Лампас примет участие в оформлении Петербурга к Евро-2020
23:12
Шоу-бизнес
«Это было потрясающе»: реакция зрителей на выступление Манижи на Евровидении
23:00
Происшествия
Страшное ДТП с возгоранием произошло на внешней стороне МКАД
23:00
Общество
Одну из главных достопримечательностей Ялты отреставрируют за четыре миллиона рублей
22:43
Шоу-бизнес
Манижа выступила с более сумасшедшим номером в финале Евровидения
22:40
Общество
Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
22:20
Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
22:13
Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
21:55
Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
Все новости
23 мая 00:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
23:54
Политика
Украинский экс-министр призвал не возлагать надежд на «Крымскую платформу»
23:46
Общество
Более 607 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
23:46
Политика
NI: Киев забил тревогу после встречи Лаврова и Блинкена
23:45
Общество
Пульмонолог объяснил, откуда у детей появляется аллергия
23:29
Общество
Британский культурологи обвинили Уильяма Шекспира в расизме
23:28
Общество
Manizha рассказал о гордости петь на Евровидении на русском языке
23:22
Спорт
Покрас Лампас примет участие в оформлении Петербурга к Евро-2020
23:12
Шоу-бизнес
«Это было потрясающе»: реакция зрителей на выступление Манижи на Евровидении
23:00
Происшествия
Страшное ДТП с возгоранием произошло на внешней стороне МКАД
23:00
Общество
Одну из главных достопримечательностей Ялты отреставрируют за четыре миллиона рублей
22:43
Шоу-бизнес
Манижа выступила с более сумасшедшим номером в финале Евровидения
22:40
Общество
Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
22:20
Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
22:13
Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
21:55
Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
Все новости

«Это было потрясающе»: реакция зрителей на выступление Манижи на Евровидении

Шоу-бизнес
«Это было потрясающе»: реакция зрителей на выступление Манижи на Евровидении
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Роттердам, 22 мая. Певица Манижа выступила в финале конкурса «Евровидение-2021». Конкурсантка от России завоевала симпатии зрителей. Среди них как наши соотечественники, так и иностранная аудитория.

Композиция «Русская женщина» является одной из самых популярных на Евровидении. Видео российской музыкантки занимает лидирующие позиции на YouTube-канале Eurovision Song Contest. Зрители отметили эффектность выступления и яркую манеру исполнения.

«Лучшее «встала и пошла» в истории человечества. Просто икона, браво!» — написал пользователь Krossel.

Элина М. назвала выступление потрясающим. Она считает Манижу талантливой и настоящей певицей, чья искренность согревает даже через экран телевизора.

«Подошел к дочери, обнял, сказал, что она может все! Спасибо, Манижа!» — поделился мнением webaldais1.

Канян С. передал российской певице привет из Азербайджана. Он отметил прекрасные вокальные данные музыкантки.

«Россия, должно быть, очень-очень гордится этой девушкой. Удивительная!» — написал иностранный зритель DragQueenTheBan.

«Она была той энергией, в которой мы нуждались в эту ночь. С любовью из Швеции!» — отметила never knew.

«Сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломить меня» — у меня мурашки по коже на этой строчке», — написал captain universe.

«Поддержка из Сербии, русские братья и сестры!» — тепло отозвался о выступлении Danilo Interista.

Ранее сообщалось, что Манижа обещала показать в финале Евровидения-2021 более сумасшедшее выступление. Это ей, судя по всему, удалось.

россия музыка евровидение-2021 Манижа
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Экономика 22486 20 мая 2021
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Все новости / Шоу-бизнес / «Это было потрясающе»: реакция зрителей на выступление Манижи на Евровидении
Рейтинг@Mail.ru