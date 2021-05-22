«Это было потрясающе»: реакция зрителей на выступление Манижи на Евровидении

Роттердам, 22 мая. Певица Манижа выступила в финале конкурса «Евровидение-2021». Конкурсантка от России завоевала симпатии зрителей. Среди них как наши соотечественники, так и иностранная аудитория.

Композиция «Русская женщина» является одной из самых популярных на Евровидении. Видео российской музыкантки занимает лидирующие позиции на YouTube-канале Eurovision Song Contest. Зрители отметили эффектность выступления и яркую манеру исполнения.

«Лучшее «встала и пошла» в истории человечества. Просто икона, браво!» — написал пользователь Krossel.

Элина М. назвала выступление потрясающим. Она считает Манижу талантливой и настоящей певицей, чья искренность согревает даже через экран телевизора.

«Подошел к дочери, обнял, сказал, что она может все! Спасибо, Манижа!» — поделился мнением webaldais1.

Канян С. передал российской певице привет из Азербайджана. Он отметил прекрасные вокальные данные музыкантки.

«Россия, должно быть, очень-очень гордится этой девушкой. Удивительная!» — написал иностранный зритель DragQueenTheBan.

«Она была той энергией, в которой мы нуждались в эту ночь. С любовью из Швеции!» — отметила never knew.

«Сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломить меня» — у меня мурашки по коже на этой строчке», — написал captain universe.

«Поддержка из Сербии, русские братья и сестры!» — тепло отозвался о выступлении Danilo Interista.

Ранее сообщалось, что Манижа обещала показать в финале Евровидения-2021 более сумасшедшее выступление. Это ей, судя по всему, удалось.