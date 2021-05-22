Манижа выступила с более сумасшедшим номером в финале Евровидения

Роттердам, 22 мая. Представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение" певица Манижа выступила в финале. Исполнительница вышла пятой на сцену с песней "Русская женщина".

После полуфинала на Евровидении Манижа обещала показать более сумасшедшее выступление. В финале это ей удалось сделать сполна. Более экспрессивное исполнение прежней композиции вызвало восторг у зрителей.

Российский певец и композитор Петр Налич рассказал ФАН, что у Манижи есть все шансы победить на Евровидении. По его словам, певица обладает талантом и прекрасным вкусом. Он также отметил, что очень рад ее выходу в финал.