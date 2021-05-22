Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже

Санкт-Петербург, 22 мая. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский утверждает, что организация эротических выставок в музее вызвала бы большое количество жалоб.

Пиотровский сказал, что за рубежом на такие выставки посетители спокойнее реагируют. Он напомнил о выставке «Из Эрмитажа с любовью», которая прошла в Амстердаме в 2003 году.

«У нас была выставка «Из Эрмитажа с любовью» в Амстердаме - была красная палатка, где выставлялись… эротические коллекции российских императоров. В Амстердаме это то же самое, что любой другой экспонат… его воспринимают спокойно - и зрители доброжелательные, и зрители недоброжелательные. Выставишь… это в Эрмитаже сейчас… будут, во-первых, письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем,… а главное - будет нездоровый ажиотаж, который уже будет превращать эротику в порнографию», — сказал генеральный директор музея.

Он отметил, что Эрмитаж сам решает вопросы о целесообразности экспонирования определенных культурных ценностей. Пиотровский добавил, что часто экспонаты из запасников дожидаются своего часа, когда посетители захотят посетить выставку на определенную тему.

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