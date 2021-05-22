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Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
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Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
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Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
21:55
Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
21:51
Африка
Рекордный урожай кукурузы позволил Зимбабве отказаться от импорта зерна
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара в Заволжском районе Твери
21:30
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Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
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Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию

Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
pixabay.com/PD

Москва, 22 мая. Доктор медицинских наук, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию в пробирке.

Роспотребнадзор получил образец индийского штамма коронавируса для лабораторных исследований. По словам Зуева, выявлять и изучать новые вариации вируса нужно для победы над пандемией.

«Сейчас мы живем в условиях пандемии, когда вирус проходит не через тысячи, а через миллиарды людей и их иммунных систем, формируются различные комбинации иммунной системы и вируса», — рассказал в беседе с изданием «ПолитРоссия» вирусолог.

Таким образом появились все штаммы коронавируса, включая британский, южноафриканский и индийский, объяснил профессор.

Индийский штамм выделяется заразительностью, напомнил Зуев. Кроме того, он часто вызывает тяжелую форму заболевания.

Ранее сообщалось, что Сотрудники центра «Вектор» изучили варианты индийского штамма коронавируса на наличие опасных мутаций, сообщили в Роспотребнадзоре. Тщательный анализ полученных образцов не выявил опасных мутаций, отметили в ведомстве.

зуев коронавирус индийский штамм
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