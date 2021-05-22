Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию

Москва, 22 мая. Доктор медицинских наук, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию в пробирке.

Роспотребнадзор получил образец индийского штамма коронавируса для лабораторных исследований. По словам Зуева, выявлять и изучать новые вариации вируса нужно для победы над пандемией.

«Сейчас мы живем в условиях пандемии, когда вирус проходит не через тысячи, а через миллиарды людей и их иммунных систем, формируются различные комбинации иммунной системы и вируса», — рассказал в беседе с изданием «ПолитРоссия» вирусолог.

Таким образом появились все штаммы коронавируса, включая британский, южноафриканский и индийский, объяснил профессор.

Индийский штамм выделяется заразительностью, напомнил Зуев. Кроме того, он часто вызывает тяжелую форму заболевания.

Ранее сообщалось, что Сотрудники центра «Вектор» изучили варианты индийского штамма коронавируса на наличие опасных мутаций, сообщили в Роспотребнадзоре. Тщательный анализ полученных образцов не выявил опасных мутаций, отметили в ведомстве.