Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме

Роттердам, 22 мая. Финал конкурса «Евровидение-2021» начался на стадионе Ahoy в Роттердаме.

Российская певица Манижа выйдет на сцену пятой. Она выступит с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Ранее стало известно, что она вышла в финал конкурса.

Сейчас за победу в песенном конкурсе борются 26 государств. В целях предотвращения распространения коронавируса концертный зал Ahoy заполнен лишь на 20 процентов.

Накануне музыкальный обозреватель Вадим Пономарев оценил шансы певицы Manizha в финале песенного конкурса «Евровидение». Об этом информировал RT.