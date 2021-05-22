Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения

Хараре, 22 мая. Правительство Зимбабве выделило 3 миллиона долларов на строительство 1800 скважин. Цель проекта направлена на увеличение водоснабжения домохозяйств и школ в отдельных районах.

Будущие сооружения предназначены для сбора грунтовых вод. Места их возведения определят местные сообщества. В настоящее время в Зимбабве имеется около 41 754 водохранилищ, они загружены всего на 55%.

Помимо скважин, власти реализуют проект Matabeleland Zambezi Water Project. Согласно намеченному плану планируется построить на реке Замбези в Хванге плотину Гвайи-Шангани. Дамбу возводят в шести километрах ниже слияния двух притоков Замбези — Гвайи и Шангани. Объем водохранилища составит 634 миллиона кубометров.

На следующем этапе строители проложат трубопровод. Эти мероприятия призваны избавить регион от нехватки водных ресурсов и создать новые рабочие места.

Правительство республики также не оставило без внимания аграрный сектор экономики. Ранее сообщалось о создании единой базы данных всех фермеров. С ее помощью министерство сельского хозяйства намерено повысить их производительность труда.