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Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
22:20
Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
22:13
Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
21:55
Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
21:51
Африка
Рекордный урожай кукурузы позволил Зимбабве отказаться от импорта зерна
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара в Заволжском районе Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
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Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения

Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
Global Look Press  /  © / Xinhua

Хараре, 22 мая. Правительство Зимбабве выделило 3 миллиона долларов на строительство 1800 скважин. Цель проекта направлена на увеличение водоснабжения домохозяйств и школ в отдельных районах.

Будущие сооружения предназначены для сбора грунтовых вод. Места их возведения определят местные сообщества. В настоящее время в Зимбабве имеется около 41 754 водохранилищ, они загружены всего на 55%.

Помимо скважин, власти реализуют проект Matabeleland Zambezi Water Project. Согласно намеченному плану планируется построить на реке Замбези в Хванге плотину Гвайи-Шангани. Дамбу возводят в шести километрах ниже слияния двух притоков Замбези — Гвайи и Шангани. Объем водохранилища составит 634 миллиона кубометров.

На следующем этапе строители проложат трубопровод. Эти мероприятия призваны избавить регион от нехватки водных ресурсов и создать новые рабочие места.

Правительство республики также не оставило без внимания аграрный сектор экономики. Ранее сообщалось о создании единой базы данных всех фермеров. С ее помощью министерство сельского хозяйства намерено повысить их производительность труда.

вода зимбабве
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Все новости / Африка / Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
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