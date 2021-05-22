Рекордный урожай кукурузы позволил Зимбабве отказаться от импорта зерна

Хараре, 22 мая. Управление сельскохозяйственного маркетинга Зимбабве (AMA) прекратило выдачу разрешений на импорт кукурузы и кукурузного шрота в страну в связи с рекордным урожаем.

Исполнительный директор AMA Клевер Исайя заявил, что выданные ранее лицензии автоматически истекут 31 мая, и в дальнейшем мукомолам рекомендуется покупать сырье у государственного Совета по сбыту зерна (GMB).

По словам главы Резервного банка Зимбабве Джона Мангудья запрет на ввоз кукурузы в Зимбабве сэкономит стране более 300 миллионов долларов США. Также он отметил, что высвободившиеся средства планируется направить на развитие производственных секторов экономики.

Ожидается, что в текущем сельскохозяйственном году фермеры южноафриканской страны получат около 2,8 миллиона тонн кукурузы, тогда как национальное потребление в последние годы составляет 1,8 млн. При этом из-за многолетних засух страна закупала до 100 тыс. тонн зерна в месяц.

Стране угрожал массовый голод, о котором предупреждали Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа ООН (WFP). Однако теперь, по данным властей, в большинстве регионов создан запас, которого хватит на 12 месяцев.

Причиной небывалого урожая стали проливные дожди, которые чуть не привели к дорожному коллапсу в Зимбабве из-за размытых автомагистралей. Однако не следует забывать о напряженной работе правительства, перед которым президент Эммерсон Мнангагва поставил задачу вернуть стране звание житницы Африки.

Так в начале марта стартовало строительство трубопровода, который обеспечит орошение сельскохозяйственных земель за счет запасов водохранилища плотины Гвайи-Шангани. Помимо этого, по приказу Мнангагвы министерство сельского хозяйство приступило к созданию единого реестра фермеров для более эффективного проведения реформ отрасли.