Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон

Санкт-Петербург, 22 мая. С 1 июня вступает в силу резонансный федеральный закон о просветительской деятельности. Общественные дебаты о его содержании до сих пор не утихают: многие россияне опасаются, что новые нормы приведут к цензурированию образовательного процесса, что никак не соотносится с установками касательно его развития.

Прокомментировать смысловое содержание закона корреспондент ФАН попросил журналиста, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург», члена Общественной палаты России Александра Малькевича.

«Не может быть бесконтрольности — у нас по целому ряду направлений Россию превратили в какой-то проходной двор. Потому что под флагом просветительской деятельности у нас в свое время промывали сознание людей, перепрошивали и перепрограммировали. Ни в одной стране такого быть не может», — заявил специалист.

Общественный деятель напомнил, что новый закон всего лишь задает рамки, под которые правительству еще предстоит разработать нормативную базу. А волна общественного возмущения лишь подсветила интерес противоправных «просветителей», которым закон точно наступит на ногу.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Есть другая проблема: у нас власть, к сожалению, не умеет работать с пиаром. Вместо того, чтобы подвести информационную кампанию и подготовить общественное мнение, сказали прямо, что закон приняли. И тут же вылезает какой-нибудь фейкомет. А людям где найти подтверждение? Закон нормальный, навести порядок давно нужно было, но мы не можем научиться «продавать слона», — рассуждает журналист.

Подавать населению в лоб законотворческие проекты — не лучшая тактика, ведь отсутствие внятной информации по вопросу ведет, что очевидно, к панике и защитной реакции. Что и случилось после объявления просветительского закона.

«Должны быть соответствующие пиар-службы, которые способны упаковывать информацию. Еще год назад в Общественной палате мы вместе с коллегой Артемом Кирьяновым предложили создать в России министерство пропаганды. Нас за это подвергли понятно чему. Однако должен быть орган, который занимается этой упаковкой: составлением медиапланов, последовательностью шагов и этапов для каждой аудитории», — заключил Александр Малькевич.

По его мнению, такая работа должна стать одним из направлений государственной политики. А чтобы объяснять причины введения тех или иных законопроектов молодежи, следует вообще создать корпус медиаволонтеров. Такой идеей парламентарий поделился после первого заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».