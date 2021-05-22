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новостей
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Происшествия
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Одну из главных достопримечательностей Ялты отреставрируют за четыре миллиона рублей
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Манижа выступила с более сумасшедшим номером в финале Евровидения
22:40
Общество
Пиотровский назвал причины отсутствия эротических выставок в Эрмитаже
22:20
Общество
Вирусолог объяснил, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию
22:13
Общество
Финал Евровидения-2021 стартовал в Роттердаме
22:00
Общество
Военный эксперт оценил заявление о Третьей мировой войне в киберпространстве
21:59
Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
21:55
Африка
Зимбабве выделило три миллиона долларов США на решение проблемы водоснабжения
21:51
Африка
Рекордный урожай кукурузы позволил Зимбабве отказаться от импорта зерна
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара в Заволжском районе Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
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Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон

Общество
Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 мая. С 1 июня вступает в силу резонансный федеральный закон о просветительской деятельности. Общественные дебаты о его содержании до сих пор не утихают: многие россияне опасаются, что новые нормы приведут к цензурированию образовательного процесса, что никак не соотносится с установками касательно его развития.

Прокомментировать смысловое содержание закона корреспондент ФАН попросил журналиста, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург», члена Общественной палаты России Александра Малькевича.

«Не может быть бесконтрольности — у нас по целому ряду направлений Россию превратили в какой-то проходной двор. Потому что под флагом просветительской деятельности у нас в свое время промывали сознание людей, перепрошивали и перепрограммировали. Ни в одной стране такого быть не может», — заявил специалист.

Общественный деятель напомнил, что новый закон всего лишь задает рамки, под которые правительству еще предстоит разработать нормативную базу. А волна общественного возмущения лишь подсветила интерес противоправных «просветителей», которым закон точно наступит на ногу.

Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Есть другая проблема: у нас власть, к сожалению, не умеет работать с пиаром. Вместо того, чтобы подвести информационную кампанию и подготовить общественное мнение, сказали прямо, что закон приняли. И тут же вылезает какой-нибудь фейкомет. А людям где найти подтверждение? Закон нормальный, навести порядок давно нужно было, но мы не можем научиться «продавать слона», — рассуждает журналист.

Подавать населению в лоб законотворческие проекты — не лучшая тактика, ведь отсутствие внятной информации по вопросу ведет, что очевидно, к панике и защитной реакции. Что и случилось после объявления просветительского закона.

«Должны быть соответствующие пиар-службы, которые способны упаковывать информацию. Еще год назад в Общественной палате мы вместе с коллегой Артемом Кирьяновым предложили создать в России министерство пропаганды. Нас за это подвергли понятно чему. Однако должен быть орган, который занимается этой упаковкой: составлением медиапланов, последовательностью шагов и этапов для каждой аудитории», — заключил Александр Малькевич.

По его мнению, такая работа должна стать одним из направлений государственной политики. А чтобы объяснять причины введения тех или иных законопроектов молодежи, следует вообще создать корпус медиаволонтеров. Такой идеей парламентарий поделился после первого заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

законопроект малькевич медиацентр патриот просветительская деятельность
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