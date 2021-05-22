Тверь, 22 мая. Складские помещения вспыхнули в Заволжском районе Твери 22 мая.

Пожар вспыхнул на улице Плеханова в Твери. Дым от возгорания, по словам очевидцев, виден на Бежецком шоссе. Об этом сообщает в сообществе «Тверь ВКонтакте».

Данных о пострадавших пока нет. ФАН публикует видео пожара в Заволжском районе Твери.

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС по Тверской области. Пожарные прибыли на месте и присвоили возгоранию второй класс. Эвакуировано 50 человек.

Ранее огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре. Огнеборцы потушили крупный пожар, произошедший на острове Поджабный около пристани Нижний пляж. В результате происшествия есть пострадавший.