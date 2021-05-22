Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены

Москва, 22 мая. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев рассказал о неадекватном поведении своей жены, пожилой Екатерины Терешкович, которая недавно сильно его покусала.

Солнцев объяснил, что подобная агрессия проявляется вместе с климаксом. Как сообщают журналисты Teleprogramma.pro, у пожилой супруги шоумена периодически проявляются так называемые «приливы». Речь идет о приступах жара, которые особенно сильно ощущаются в области лица, шеи и груди. Иногда они могут сопровождаться ознобом.

«От столбняка надо теперь курс уколов колоть. Просто бешенка на нее нашла. С катушек опять поехала. Приливы и климакс», — признался недовольный шоумен.

Солнцев уже не первый раз страдает от неадекватного поведения своей супруги. Однажды ему даже пришлось сдать ее в специальный санаторий, где ее лечили от зависимостей. Недавно шоумен была вынужден отменить выступление из-за того, что Терешкович избила его сковородкой.