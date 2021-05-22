Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России

Санкт-Петербург, 22 мая. Ефрейтор Денис Андрианов занял первое место в номинации «Лучший специалист научной роты» ежегодного конкурса профессионального мастерства «Центр управления – 2021».

Оператор научной роты принимал активное участие в научных исследованиях по направлению «Техническое зрение и распознавание образов». Он получил три патента на изобретения, четыре свидетельства на программы для ЭВМ и опубликовал более 20 научных статей.

На торжественной церемонии награждения в Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного Андрианову вручили грамоту и кубок победителя.

Конкурс «Центр управления» проходит уже в седьмой раз. Его основной целью является стимулирование заинтересованности военнослужащих в повышении уровня профессиональной подготовки и в углублении своих военно-теоретических знаний.

Ранее в технополисе «ЭРА» рассказали о военных технологиях для гражданских целей.