Киев, 22 мая. Недальновидная финансовая политика Киева уже в ближайшем будущем приведет к скачку инфляции и дефолту, заявил экс-министр финансов Украины Виктор Суслов.
Точку зрения Суслова приводит украинский портал Страна.UA. Причиной будущего обвала национальной экономики эксперт считает невозможность Незалежной расплатиться по уже имеющимся долгам, и это при том, что Киев продолжает брать у международного сообщества все новые займы.
Чтобы стабилизировать экономическую обстановку, власти выпускают большое количество облигаций государственного займа. За 2020 год национальный банк Незалежной продал бумаг на сумму в 5 миллиардов долларов США. Всего ОВГЗ продано на сумму в 36 миллиардов долларов. Украинский истеблишмент своими руками заложил «часовую бомбу» в фундамент государства, сетует Суслов.
«Это огромная сумма, это финансовая пирамида. Это больше, чем мы получили от мировых банков.Именно здесь заложена огромная угроза для нашей экономики. Рано или поздно эта пирамида рухнет и подорвет государство как таковое», — предупредил Суслов о смертельной угрозе для всей страны.
Украине становится все сложнее и сложнее скрывать свои финансовые проблемы. Ранее архитектурное бюро Kleihues + Kleihues подарило Украине проект музея Майдана. Причиной поступка стала неплатежеспособность официального Киева — команда президента Владимира Зеленского предложила немецким дизайнерам слишком маленький гонорар.