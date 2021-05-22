Киев, 22 мая. Недальновидная финансовая политика Киева уже в ближайшем будущем приведет к скачку инфляции и дефолту, заявил экс-министр финансов Украины Виктор Суслов.

Точку зрения Суслова приводит украинский портал Страна.UA. Причиной будущего обвала национальной экономики эксперт считает невозможность Незалежной расплатиться по уже имеющимся долгам, и это при том, что Киев продолжает брать у международного сообщества все новые займы.

Чтобы стабилизировать экономическую обстановку, власти выпускают большое количество облигаций государственного займа. За 2020 год национальный банк Незалежной продал бумаг на сумму в 5 миллиардов долларов США. Всего ОВГЗ продано на сумму в 36 миллиардов долларов. Украинский истеблишмент своими руками заложил «часовую бомбу» в фундамент государства, сетует Суслов.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Это огромная сумма, это финансовая пирамида. Это больше, чем мы получили от мировых банков.Именно здесь заложена огромная угроза для нашей экономики. Рано или поздно эта пирамида рухнет и подорвет государство как таковое», — предупредил Суслов о смертельной угрозе для всей страны.

Украине становится все сложнее и сложнее скрывать свои финансовые проблемы. Ранее архитектурное бюро Kleihues + Kleihues подарило Украине проект музея Майдана. Причиной поступка стала неплатежеспособность официального Киева — команда президента Владимира Зеленского предложила немецким дизайнерам слишком маленький гонорар.