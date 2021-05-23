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23 мая 11:21
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новостей
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
10:47
Экономика
Добыча угля в России выросла более чем на 8% с начала года
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«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит

Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Охота стала популярна среди советских элит, поскольку те состояли из бывших крестьян, в свое время насмотревшихся на развлечения деревенских баринов. Об этом в интервью ФАН заявил блогер и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что после трагедии в казанской гимназии №175, где 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу, и в результате погибли девять человек (из которых семеро — дети) и был ранен еще 21 человек из охотничьего ружья, приобретенного стрелком официально, следует задуматься о запрете охоты в России «в качестве хобби или развлечения». По его мнению, в том случае, если охотой необходимо заняться «в целях уменьшения популяции тех или иных видов животных», то этим следует заниматься не случайным людям, а «специально назначенным профессионалам, у которых будет соответствующая лицензия». Священнослужитель убежден, что это предотвратит повторения скулшутинга.

«Людей надо воспитывать, а не запретами заниматься, — дал совет Гоблин. — Я открою одну тайну митрополиту Илариону: людей можно не только из ружей стрелять, но и давить машинами. Разогнаться на грузовике с утра пораньше на центральной улице и въехать в толпу на остановке. Человек 80 за раз прикончить, как это во Франции было! Ну, а когда такие вот «эксперты» по борьбе с криминалом запретят все автомобили, следует заняться кухонными ножами: чтобы, как в Японии, на всю деревню один нож был, прикованный цепью к пню, а рядом солдата с копьем поставить, чтобы безобразий вот этих не было».

Однако, продолжил Пучков, затем внезапно выяснится, что люди могут убивать друг друга руками и ногами.

Гоблин Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
youtube.com  / 

«Видимо, следуя логике уважаемого митрополита, нужно будет отпилить всем конечности к чертовой матери, — заявил блогер. — Ну что за чушь, в конце-то концов! Стыдно слушать, честное слово! Воспитывать людей надо! И церковь, насколько мне известно, как раз этим и должна заниматься, объясняя им, что такое «хорошо» и что такое «плохо». А запреты их не работают — и работать не могут».

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что в США большинство жертв огнестрельного оружия погибают или получают ранения как раз на охоте, а не в результате массовых расстрелов в школах или иных публичных местах.

«Оружие создано для того, чтобы убивать — и, к сожалению, люди убивают друг друга», — заметил Гоблин.

Он отметил, что Россия в этом отношении не исключение: нередки несчастные случаи с применением ружей и в наших лесах. Причем жертвами в них еще с советских времен зачастую становятся высокопоставленные чиновники, для которых охота издавна являлась излюбленным видом досуга.

«Почему именно охота? Сейчас объясню, почему, — сказал собеседник ФАН. — Мне кажется, что, когда в результате Великой Октябрьской социалистической революции к власти пришли рабочие и крестьяне, то они, будучи в основном крестьянами, представляли себе богатый отдых так, как его организовывал барин в деревне: у него была баня, куда он таскал крепостных девок, и охота, где надо жрать водку и стрелять друг в друга».

россия сша пучков ружье казань рпц оружие охота гоблин казань стрельба галявиев
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