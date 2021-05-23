«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит

Охота стала популярна среди советских элит, поскольку те состояли из бывших крестьян, в свое время насмотревшихся на развлечения деревенских баринов. Об этом в интервью ФАН заявил блогер и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что после трагедии в казанской гимназии №175, где 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу, и в результате погибли девять человек (из которых семеро — дети) и был ранен еще 21 человек из охотничьего ружья, приобретенного стрелком официально, следует задуматься о запрете охоты в России «в качестве хобби или развлечения». По его мнению, в том случае, если охотой необходимо заняться «в целях уменьшения популяции тех или иных видов животных», то этим следует заниматься не случайным людям, а «специально назначенным профессионалам, у которых будет соответствующая лицензия». Священнослужитель убежден, что это предотвратит повторения скулшутинга.

«Людей надо воспитывать, а не запретами заниматься, — дал совет Гоблин. — Я открою одну тайну митрополиту Илариону: людей можно не только из ружей стрелять, но и давить машинами. Разогнаться на грузовике с утра пораньше на центральной улице и въехать в толпу на остановке. Человек 80 за раз прикончить, как это во Франции было! Ну, а когда такие вот «эксперты» по борьбе с криминалом запретят все автомобили, следует заняться кухонными ножами: чтобы, как в Японии, на всю деревню один нож был, прикованный цепью к пню, а рядом солдата с копьем поставить, чтобы безобразий вот этих не было».

Однако, продолжил Пучков, затем внезапно выяснится, что люди могут убивать друг друга руками и ногами.

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«Видимо, следуя логике уважаемого митрополита, нужно будет отпилить всем конечности к чертовой матери, — заявил блогер. — Ну что за чушь, в конце-то концов! Стыдно слушать, честное слово! Воспитывать людей надо! И церковь, насколько мне известно, как раз этим и должна заниматься, объясняя им, что такое «хорошо» и что такое «плохо». А запреты их не работают — и работать не могут».

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что в США большинство жертв огнестрельного оружия погибают или получают ранения как раз на охоте, а не в результате массовых расстрелов в школах или иных публичных местах.

«Оружие создано для того, чтобы убивать — и, к сожалению, люди убивают друг друга», — заметил Гоблин.

Он отметил, что Россия в этом отношении не исключение: нередки несчастные случаи с применением ружей и в наших лесах. Причем жертвами в них еще с советских времен зачастую становятся высокопоставленные чиновники, для которых охота издавна являлась излюбленным видом досуга.