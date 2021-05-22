Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов

Банги, 22 мая. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада провел совещание правительства, на котором заявил о необходимости поиска альтернативных способов пополнения бюджетных средств. Решением этой задачи выступили таможенные сборы.

«Несмотря на то, что страна пользуется поддержкой международных финансовых институтов, ЦАР необходимо развивать внутренние источники поступления денежных средств в национальную казну», — заявил он.

Проект реформирования фискальной таможенной политики является частью крупных экономических преобразований, которые наметил президент африканской республики Фостен-Арканж Туадера. Восстановление экономики государства стало возможным после разгрома основных сил боевиков «Коалиции патриотов за перемены», подконтрольной экс-президенту Франсуа Бозизе.