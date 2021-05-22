Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном

Москва, 22 мая. Музыкант Александр Шоуа рассказал, почему коллеги по сцене относятся к нему с затаенной обидой и называют тираном.

Долгое и плодотворное сотрудничество участников дуэта «Непара» Александра Шоуа и Виктории Талышинской прекратилось в 2019 году. Бывшие коллеги по сцене расстались на плохой ноте, постоянно припоминают друг другу в интервью прошлые обиды.

Шоуа объяснил, почему его часто называют тираном и критикуют за подход к работе. Он считает, что человек должен относиться к работе со всей душой. По его мнению, Талышинская так не относилась к их коллективу. Шоуа пояснил, что если человек приходит в студию с желанием поскорее уйти домой, то он будет его осуждать.

«Я не терплю это в себе самом и тем более в ком-то еще. Меня довольно часто потом называли тираном, который не давал нормально работать. Но послушайте, если призывы к порядку и просьбы приходить вовремя называть тиранией, я не знаю, как на это отвечать», — объяснил 47-летний певец в интервью Tele.ru.

Недавно его дочь перенесла серьезную операцию, о которой исполнитель поспешил рассказать фанатам в Instagram. Он назвал наследницу смелой и отметил, что она уже проходит восстановление дома.