Алеся Кафельникова вышла замуж

Москва, 22 мая. Российская модель Алеся Кафельникова сообщила в своем Instagram-аккаунте, что вышла замуж. Звезда опубликовала фотографию в свадебном платье.

Знаменитость встречается с Георгием Петришиным — бизнесменом, известным своим романом с актрисой Светланой Ходченковой. И хоть пара официально никогда не подтверждала свои отношения, их часто видят вместе на мероприятиях. Они также публикуют фотографии друг друга на своих страницах в соцсети.

Кафельникова выложила снимок, где видно подол ее свадебного платья и простой букет из розово-лиловых и белых пионов. Модель в описании к фото сравнила себя с Золушкой.

«Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — написала она.

Кафельникова беременна, хотя и скрывает интересное положение. В Сети однако часто появляются снимки и ролики, сделанные ее друзьями, на которых виден ее округлившийся живот. В последний раз беременный живот модели заметили на дне рождения ее друга.