МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга

Сухум, 22 мая. Поиски екатеринбургского туриста, пропавшего в верховьях реки Гумиста, завершились безрезультатно, передает пресс-служба МЧС региона на своей странице в Facebook.

Шестеро из семи туристов, разыскиваемых с 12 мая, были доставлены в Сухум. Вертолет совершил облет предполагаемого места нахождения седьмого туриста 64-летнего Владимира Ульянова, однако из-за погодных условий совершить полноценный осмотр территории не удалось.

На следующий день, 13 мая, в верховье реки Гумиста пешком отправился горно-спасательный отряд МЧС Абхазии, но мужчину так и не нашли, сообщал ФАН. В горах туристическая группа попала под снегопад и ледяной дождь и не смогла вернуться к лагерю.