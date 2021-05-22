Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники

Токио, 22 мая. Данные пользователей японского приложения для знакомств Omiai были похищены злоумышленниками.

В конце апреля к серверу компании были совершены многочисленные подключения, в результате которых хакеры завладели данными 1,7 млн пользователей: фотографиями водительских удостоверений, паспортов и страховых полисов, которые организация использовала для верификации. Самым востребованным в Японии приложением для знакомств Omiai пользуются 6 млн пользователей.

Активность хакеров-вымогателей в России выросла вдвое за год, сообщал ФАН. «Ошеломительный» рост активности хакеров-вымогателей отметили в России за первые четыре месяца 2021 года.