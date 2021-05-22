В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»

Москва, 22 мая. Новые санкции США против проекта «СП-2» являются компенсацией проигрыша в споре с компаниями из Германии, объяснил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Минфин США сообщил о введении ограничений против российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2». Подобные действия Вашингтона направлены на компенсацию проигрыша, полученного в противодействии с немецкими компаниями, считает Чепа.

«Ряд сенаторов выступили с новыми требованиями по поводу введения определенных санкций против «Северного потока» - ясно, чтобы не потерять лицо, скорее всего», — отметил депутат.

Недавно глава Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес назвал недопустимой политику Соединенных Штатов, которая может нанести многомиллиардный ущерб «СП-2».