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Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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22 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
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Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
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20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
Все новости

Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии

  /   Обновлено: 22 мая 2021 21:06
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 22 мая. Александр Рар считает, что Андрей Мельник изрядно всем надоел своими выходками в ФРГ.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с корреспондентом «Взгляда» рассказал, что украинский посол в Германии Андрей Мельник перешел все границы и его нападки на правительство ФРГ и депутатов Бундестага просто неприемлемы.

При этом, как отмечает политолог, немецкое руководство ничем не может ответить Мельнику. По словам Рара, все дело в том, что Украина, которая строит из себя жертву российской агрессии позволяет киевским дипломатам «топать ножкой» и им кажется, что все дозволено.

«Это полнейшее безобразие», — подчеркивает Рар.

Конкретная претензия возникла у Рара к словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который высказал свое недовольство в сторону депутатов Бундестага из-за отказа установить в Берлине памятник украинцам, погибшим во время Второй Мировой войны.

При этом, по словам Мельника, решение об особом месте памяти поляков, погибших от рук нацистов имеется. Помимо этого Мельник также раскритиковал и предложение фракции Левой партии в Бундестаге поднять тему улучшения отношений Берлина и Москвы в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

Александр Рар считает, что Мельник заметно перебарщивает с возмущениями в сторону немецких властей.

«Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», — заключил немецкий политолог.

Ранее Александр Рар называл причину глобального конфликта Запада с Россией.

берлин бундестаг рар мельник
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