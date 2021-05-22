Берлин, 22 мая. Александр Рар считает, что Андрей Мельник изрядно всем надоел своими выходками в ФРГ.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с корреспондентом «Взгляда» рассказал, что украинский посол в Германии Андрей Мельник перешел все границы и его нападки на правительство ФРГ и депутатов Бундестага просто неприемлемы.

При этом, как отмечает политолог, немецкое руководство ничем не может ответить Мельнику. По словам Рара, все дело в том, что Украина, которая строит из себя жертву российской агрессии позволяет киевским дипломатам «топать ножкой» и им кажется, что все дозволено.

«Это полнейшее безобразие», — подчеркивает Рар.

Конкретная претензия возникла у Рара к словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который высказал свое недовольство в сторону депутатов Бундестага из-за отказа установить в Берлине памятник украинцам, погибшим во время Второй Мировой войны.

При этом, по словам Мельника, решение об особом месте памяти поляков, погибших от рук нацистов имеется. Помимо этого Мельник также раскритиковал и предложение фракции Левой партии в Бундестаге поднять тему улучшения отношений Берлина и Москвы в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

Александр Рар считает, что Мельник заметно перебарщивает с возмущениями в сторону немецких властей.

«Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», — заключил немецкий политолог.

Ранее Александр Рар называл причину глобального конфликта Запада с Россией.