Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики

Банги, 22 мая. Неизвестные грабители напали на грузовик с товарами первой необходимости в нескольких километрах от населенного пункта Мбоки на востоке ЦАР и убили водителя.

Согласно информации центральноафриканской сети журналистов, колонна из трех автомобилей направились из Банги в префектуру Верхнее Мбому с грузом для беженцев в Мбоки. Две машины остановились на ночь в 45 километрах от цели в деревне Каджема.

Водитель третьего грузовика решил без сопровождения преодолеть оставшееся расстояние, но попал в засаду грабителей и погиб. Местные жители призывают власти развернуть в регионе контингент вооруженных сил страны (FACA).

Следует отметить, что правительственные войска неуклонно продвигаются на восток государства, зачищая населенные пункты от остатков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Так, 15 мая они освободили деревню Боколобо в префектуре Уака.

После разгрома боевиков в ЦАР остались разрозненные отряды бандитов, которые больше не рискуют сталкиваться с регулярной армией республики. Вместо этого они атакуют мирное население в отдаленных уголках страны.