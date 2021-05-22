Аналитики Frank RG оценили риски кредитной нагрузки россиян

Москва, 22 мая. Общая сумма долгов жителей России по кредитам достигла рекорда. Центробанк считает, что ситуация может стать опасной для экономики страны.

Сумма новых займов превысила 20 триллионов рублей, а долговая нагрузка — 11% от доходов всех граждан. Постоянно растет показатель просроченных долгов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Frank RG.

«По мере стабилизации рыночной конъюнктуры повышается и спрос на кредиты физических лиц, но негативным моментом здесь становится опережающий рост закредитованности граждан по сравнению с повышением уровня их благосостояния», — пояснил эксперт Анатолий Перфильев.

Банк России анонсировал планы ужесточить регулирование выдачи кредитов, в том числе увеличив надбавки к коэффициентам риска. Помимо этого, регулятор разрабатывает комплекс мер по ограничению займов с плавающими ставками и стабилизации ситуации в экономике.