Экипажи ВКС РФ приняли участие в жеребьевке мишеней для конкурса «Авиадартс-2021»

Рязань, 22 мая. Основные и ведомые экипажи ВКС РФ приняли участие в жеребьевке мишеней для всеармейского конкурса «Авиадартс-2021».

Жеребьевка состоялась на территории полигона Дягилево под Рязанью. Вытягивались номера мишеней для нанесения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения ведущим и ведомым экипажами. Конкурс «Авиадартс-2021» будет длиться с 21 мая по 5 июня. Практическая часть состоится на полигоне Дубровичи. Видео с процессом было снято журналистами телеканала «Звезда».

В мероприятиях будут принимать участие свыше 50 экипажей Воздушно-космических сил России. Конкурс затронет физические упражнения, воздушную разведку, пилотирование, навигацию и нанесение ударов различными средствами.

Российские летчики также будут принимать участие в конкурсе «Авиадартс» на территории Крымского полуострова.