Кайли Дженнер отреагировала на слухи о воссоединении с рэпером Трэвисом Скоттом

Лос-Анджелес, 22 мая. Модель Кайли Дженнер написала пост в Twitter, в котором прокомментировала распространенную в СМИ информацию, что она снова закрутила роман с Трэвисом Скоттом, отцом своего ребенка.

Издание TMZ, ссылаясь на свои источники, заявило, что предпринимательница Кайли Дженнер воссоединилась с рэпером Трэвисом Скоттом ради их общей дочери Сторми. Пара якобы состоит в свободных отношениях, и каждый из них имеет своего любовника.

Дженнер молниеносно отреагировала на эту информацию и заявила, что писать об открытых отношениях, не зная правды, неуважительно. При этом звезда подчеркнула, что не осуждает людей, которые состоят в подобного рода связях.

«Я не упрекаю тех, кто находится в открытых отношениях, но писать об этом, не зная правды, неуважительно», — написала Дженнер.

Чуть позже Дженнер и Скотт появились на вечеринке в The Nice Guy в Западном Голливуде. Мероприятие было организовано Кендалл Дженнер. Модель и рэпер прибыли отдельно друг от друга.

Рэпер Канье Уэст, находящийся на стадии бракоразводного процесса с Ким Кардашьян, по слухам, начал встречаться со сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа — Кэндис Оуэнс.