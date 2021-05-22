В России начался всеармейский этап международного конкурса АрМИ «Безопасная среда»

Ярославль, 22 мая. Состязания проходят в учебном центре «Песочное» Военной академии РХБЗ в Ярославской области.

Конкурс «Безопасная среда», который проводится в рамках Армейских международных игр, позволит определить лучший экипаж РХБ разведки в российской армии. Участники соревнований с декабря прошлого года прошли три отборочных этапа. Всего в общеармейском конкурсе примут участие более 200 специалистов со всех регионов страны.

Победитель среди 12 экипажей будет озвучен завтра. Тем не менее, как сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на мнение судьи, лучший результат показали военнослужащие из ВА РХБЗ. Они успешно преодолели препятствия на маршруте, протяженностью более 6 километров и выполнили задачи по обнаружению условных источников радиации. Победители соревнований будут представлять Вооруженные сил РФ на конкурсе «Безопасная среда», который пройдет в августе в рамках АрМИ–2021.

Ранее участники прошлогодних Армейских международных игр рассказали, как им удалось установить несколько мировых рекордов.