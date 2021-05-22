Субтропический шторм «Ана» образовался в Атлантическом океане

Майями, 22 мая. «Ана» стал первым штормом, получившим название в сезоне атлантических ураганов в этом году. Он находится неподалеку от Бермудских островов.

Специалисты Национального центра США по наблюдению за ураганами зафиксировали образование субтропического шторма, получившего название «Ана». Он находится в 280 километрах к северо-востоку от Бермудских островов.

Отмечается, что шторм движется в западном направлении. Его скорость составляет примерно шесть километров в час, а скорость порывов ветра — 20,8 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за возникшего урагана припаркованный в китайском аэропорту самолет развернулся. На борту в момент инцидента никого не было.