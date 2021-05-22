Михаил Демурин назвал условие, при котором России будет полезна встреча с Украиной

Москва, 22 мая. России будет полезна встреча с Украиной только при одном условии, считает обозреватель Михаил Демурин.

Как отметил эксперт, встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского будет полезна Москве, если только Киев начнет восстанавливать отношения с Москвой и откажется от враждебной политики к России и русским на Украине.

«Современное руководство Украины находится не в том положении, чтобы ставить условия России, тем более — о встрече руководителей двух стран», — указал Демурин.

Global Look Press / Svancara Petr/CTK

Эксперт подчеркнул, что Киев должен заняться урегулированием ситуации в Донбассе. Зеленскому же встреча с Путиным нужна, чтобы создать видимость, будто бы к ситуации «причастна» Россия, но это не так, указал обозреватель. Демурин заявил что ждет заявления Кремля о нецелесообразности встречи Путина и Зеленского при такой разнице в подходах.

Ранее стало известно, что глава парламентской фракции Зеленского Давид Арахамия оказался одним из тех, кто во время выборов проголосовал за мэра Киева Виталия Кличко.