Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью

Москва, 22 мая. Наследник актрисы Татьяны Проценко, прославившейся ролью Мальвины в фильме «Приключения Буратино», рассказал, как тяжело умирала его больная раком мать, подхватившая коронавирус.

Журналисты телеканала НТВ в рамках шоу «Ты не поверишь!» пообщались с сыном актрисы Владимиром, который рассказал чудовищные факты о смерти матери. Он признался, что в апреле состояние Проценко, которая три года боролась с онкологией, ухудшилось.

«Маме стали давать повышенные дозы химии. Три дня не мог подойти к ней. Мама лежала в таком состоянии. У нее было кровотечение внутреннее. Дикий кашель, что-то внутри разорвалось. Ее положили на ИВЛ», — с горечью вспомнил юноша состояние матери перед кончиной.

Он рассказал, что когда актриса заболела коронавирусом, это его сильно потрясло, так как означало, что минимум месяц ее не смогут лечить от рака. Она пропустила несколько курсов химиотерапии, запустив развитие онкологии. При этом медики не позволяют бороться с опухолью, пока не вылечен коронавирус, дающий осложнения на недуги.

Звезда умерла 19 мая. Ей было всего 53 года. Похороны артистки были запланированы на 22 мая в узком кругу родственников, так как в знаменитой семье был выявлен COVID-19.