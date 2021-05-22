Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью

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22 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
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Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
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Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью

Общество
Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью
Prt Scr youtube.com  /  О Жизни

Москва, 22 мая. Наследник актрисы Татьяны Проценко, прославившейся ролью Мальвины в фильме «Приключения Буратино», рассказал, как тяжело умирала его больная раком мать, подхватившая коронавирус.

Журналисты телеканала НТВ в рамках шоу «Ты не поверишь!» пообщались с сыном актрисы Владимиром, который рассказал чудовищные факты о смерти матери. Он признался, что в апреле состояние Проценко, которая три года боролась с онкологией, ухудшилось.

«Маме стали давать повышенные дозы химии. Три дня не мог подойти к ней. Мама лежала в таком состоянии. У нее было кровотечение внутреннее. Дикий кашель, что-то внутри разорвалось. Ее положили на ИВЛ», — с горечью вспомнил юноша состояние матери перед кончиной.

Он рассказал, что когда актриса заболела коронавирусом, это его сильно потрясло, так как означало, что минимум месяц ее не смогут лечить от рака. Она пропустила несколько курсов химиотерапии, запустив развитие онкологии. При этом медики не позволяют бороться с опухолью, пока не вылечен коронавирус, дающий осложнения на недуги.

Звезда умерла 19 мая. Ей было всего 53 года. Похороны артистки были запланированы на 22 мая в узком кругу родственников, так как в знаменитой семье был выявлен COVID-19.

проценко мальвина коронавирус
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Все новости / Общество / Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью
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