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новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
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Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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Банкир Путиловский спрогнозировал снижение доступности ипотеки в России

Экономика
Банкир Путиловский спрогнозировал снижение доступности ипотеки в России
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 22 мая. Новые требования Банка России приведут к повышению критериев банков при одобрении кредитов, считают специалисты.

В ближайшее время ставки по жилищным кредитам вырастут на фоне повышения сумм по коэффициентам риска, о котором объявил Банк России. В результате новых требований регулятора ипотечные займы станут недоступными для многих россиян, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского.

Банкир отметил, что спрос на ипотечные кредиты в нашей стране будет снижаться. В то же время цены на жилье, которые выросли на фоне рекордных продаж в 2020 году, падать не будут. Так, в по итогам прошлого года было выдано ипотечных кредитов на сумму в 4,2 трлн рублей, объемы кредитования превысили рекордные значения 2018 года.

Объемы выдачи ипотеки в России по итогам апреля 2021 года сопоставимы с показателями декабря 2020-го, когда был достигнут максимум за всю историю.

банк россии ипотека Путиловский
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Все новости / Экономика / Банкир Путиловский спрогнозировал снижение доступности ипотеки в России
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