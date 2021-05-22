Банкир Путиловский спрогнозировал снижение доступности ипотеки в России

Москва, 22 мая. Новые требования Банка России приведут к повышению критериев банков при одобрении кредитов, считают специалисты.

В ближайшее время ставки по жилищным кредитам вырастут на фоне повышения сумм по коэффициентам риска, о котором объявил Банк России. В результате новых требований регулятора ипотечные займы станут недоступными для многих россиян, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского.

Банкир отметил, что спрос на ипотечные кредиты в нашей стране будет снижаться. В то же время цены на жилье, которые выросли на фоне рекордных продаж в 2020 году, падать не будут. Так, в по итогам прошлого года было выдано ипотечных кредитов на сумму в 4,2 трлн рублей, объемы кредитования превысили рекордные значения 2018 года.

Объемы выдачи ипотеки в России по итогам апреля 2021 года сопоставимы с показателями декабря 2020-го, когда был достигнут максимум за всю историю.