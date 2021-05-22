Тело женщины нашли под окнами дома в Воронеже

Воронеж, 22 мая. Мертвую жительницу Воронежа обнаружили лежащей под окнами многоэтажки. Инцидент произошел в Коминтерновском районе.

На труп наткнулись жители девятиэтажного дома на Беговой улице. На теле женщины были обнаружены многочисленные травмы. В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители.

Личность погибшей уже установлена — это 57-летняя гражданка. Пока неизвестно, как погибла женщина.

СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна. Малышка выпала из окна второго этажа и получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщал ФАН.