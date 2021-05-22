Олег Газманов при первой встрече поразил Аллу Духову сальто

Москва, 22 мая. Певец Олег Газманов в студии программы «Секрет на миллион» раскрыл детали первой встречи с хореографом и художественным руководителем балета «Тодес» Аллой Духовой.

Духова в студии шоу на НТВ поделилась воспоминаниями о знакомстве с артистом. Она назвала их первую встречу изумительной. Певец сразу удивил хореографа, сделав сальто.

«Это изумительно вообще. Мы когда познакомились, [Газманов] сделал сальто с места», — рассказала Духова.

Рассмеявшийся Газманов добавил, что обычно держит этот трюк в запасе, но в тот момент решил сразу поразить Духову. С возрастом певцу стало все тяжелее выполнять свое коронное сальто. Газманову скоро исполнится 70 лет, но он все еще увлекается активным отдыхом. В Крыму исполнитель катался на SUP-борде, но из-за перегрузки надорвал связки на руке.

Ведущая Лера Кудрявцева в рамках шоу также пыталась узнать, сможет ли Духова угадать, какую травму получил в «Тодесе» внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Худрук выдвинула две версии, но обе они оказались неверными.